Кино
Lenta.ruРоссийских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. Они выразили свое недовольство в Twitter. В частности, российским зрителям не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула.
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Ростов - не папа, Ростов - князь: в новом американском сериале о России сыграл темнокожий актер
КП - Ростов-на-Дону19 мая в 07:27
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Хоккей
Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России
Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.
Спорт-Экспресс вчера в 12:20
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Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
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В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек
В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
Регион 64 05:56
Политика
Число «депутатов на зарплате» в Саратовской облдуме может увеличиться до 12
В пояснительной записке к документу упоминаются планы увеличения числа депутатов, получающих зарплату из бюджета, на одну единицу - с 11 до 12.
Взгляд-инфо 02:46
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня
Режим карантина, введенного из-за коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 6 июня.
Газета.Ru 06:20
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Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
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Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Astera 19 мая в 09:20
Футбол
Сульшер: предпочту дыру в составе, нежели придурка в команде
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о роли личности в своей команде.
Metaratings 05:09
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Здоровье
Предложен лучший способ справиться с пандемией
Компромиссный вариант, который помогает снизить ущерб экономике и препятствовать пандемии, заключается в чередовании карантина и периода его смягчения в течение полутора лет.
Lenta.ru вчера в 05:57
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В России попросили заблокировать YouTube
«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
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Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии
Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавил сборную Болгарии по биатлону.
Газета.Ru 06:20
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Маршал Хафтар объявил Турции воздушную войну в Ливии
Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил Турции воздушную войну.
Piter.tv 04:24
Общество
В Тюмени выявили коронавирус у вахтовиков с Ямала
В четверг в Тюменской области медики зарегистрировали снижение числа новых больных COVID-19 до 11 человек.
NashGorod.ru 06:05
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Культура
Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»
Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Здоровье
В России более 9 тысяч медиков заразились коронавирусом за месяц
За последний месяц коронавирусом в России заразились свыше 9 тысяч медиков, более 70 умерли.
Русская Планета 05:44
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Общество
Минтруд предложил смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов населения.
RT на русском 19 мая в 22:31
Общество
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
Общество
Найденные в челябинском лесу Toyota Camry отдадут медикам
Остальные машины пополнят автопарк правительства региона, сообщают "Вести". Более полусотни Toyota Camry стоят в лесу около полугода.
Народные новости вчера в 13:23
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «#БезПереплат»
В компании «Мегафон» еще отметили, что новые тарифы позволяют при отрицательном балансе бесплатно общаться в социальных сетях.
Astera вчера в 07:15
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17