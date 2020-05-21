Кино
Lenta.ruРоссийских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. Они выразили свое недовольство в Twitter. В частности, российским зрителям не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула.
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Ростов - не папа, Ростов - князь: в новом американском сериале о России сыграл темнокожий актер
КП - Ростов-на-Дону19 мая в 07:27
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Политика
Киев подаст меморандум против России в Международный морской трибунал
Украинский МИД намерен подать 22 мая меморандум против Российской Федерации в Международный морской трибунал - в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Газета.Ru 04:28
Здоровье
Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Волгоград вчера в 09:18
Общество
Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране
Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия 07:26
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Армия и оружие
Борисов рассказал о подготовке к летным испытаниям ракеты «Сармат»
В интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов заявил, что распространение коронавирусной инфекции не повлияло на подготовку к проведению летных испытаний новой российской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Военное дело 03:05
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
Происшествия
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Здоровье
Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам
Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 19 мая в 08:54
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 08:48
Общество
Мясников назвал возможное число переболевших коронавирусом россиян
Врач Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших новой коронавирусной инфекцией.
Рамблер 06:27
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group купили контрольный пакет «Самоката»
Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» вошел в их совместное предприятие.
Ведомости 08:01
Музыка
Журналист доказал, что Disney создаёт песни для мультфильмов по шаблонам
Репортёр канадской вещательной компании CBC Джастин Макэлрой доказал, что студия Disney пишет песни для своих мультфильмов по одинаковым шаблонам.
News.ru 07:54
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Кино
Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажут в 2021 году
Режиссерская версия "Лиги справедливости" дебютирует на HBO Max в 2021 году.
Газета.Ru 06:06
Киберспорт
Просьбы игроков услышаны: из Doom Eternal уберут Denuvo
Вашингтон, 21 мая 2020, 11:03 — REGNUM После многочисленных жалоб со стороны игроков из Doom Eternal уберут защиту Denuvo.
REGNUM 04:03
Общество
МФЦ могут открыться в Подмосковье с 25 мая
Подчеркивается, что многофункциональные центры в регионе будут открываться в три этапа: на первом возможно будет посещение по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц (7 услуг), на втором – по предварительной записи с оказанием 51 услуги для юридических и физических лиц, на заключительном – работа в штатном режиме с оказанием более 330 услуг.
РИА Новости 05:44
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»
Sunmag.me вчера в 10:24
Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
Футбол
Футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список обновляется
После окончание вынужденной паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса стало известно, что несколько игроков из команд РПЛ заболели.
Спорт-Экспресс 19 мая в 01:30