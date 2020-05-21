Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. Они выразили свое недовольство в Twitter. В частности, российским зрителям не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула.

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