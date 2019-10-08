с чего всё началось

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch. Как отмечает издание, подобная информация появилась на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Общество В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Экономика Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.

Происшествия Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель авто Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.

Транспорт Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Спорт Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.

Политика США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами Аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовал список товаров и услуг стран Европейского союза, на которые Вашингтон с 18 октября введет таможенные пошлины.

Общество В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.