Армия и оружие
Lenta.ruРоссийским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch. Как отмечает издание, подобная информация появилась на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами.
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Власти Мьянмы, в рамках модернизации программы военно-воздушных сил страны, хотят купить у России истребитель пятого поколения Су-57, пишет Military Watch.Дождь13:44
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Общество
В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке
Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".
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Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Армия и оружие
В ЛНР заметили уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор
Машина была создана на базе плавающего транспортера ПТС-3.
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Экономика
Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах
Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
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В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Авто
Mazda показал обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4
Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви
Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.
Общество
В Китае запретили все серии «Южного парка»
Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель авто
Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.
Транспорт
Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах
Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Армия и оружие
Нацисты Яроша грозятся перебросить на Донбасс тысячи боевиков
Если украинское военно-политическое руководство решится на демилитаризацию линии разграничения на Донбассе, то территорию немедленно оккупируют тысячи радикалов экстремистской группировки «Украинская добровольческая армия».
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Спорт
Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо
Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.
Политика
США опубликовали список товаров и услуг стран ЕС, облагаемых пошлинами
Аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовал список товаров и услуг стран Европейского союза, на которые Вашингтон с 18 октября введет таможенные пошлины.
Общество
В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России
Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Общество
В Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков
В августе житель Аляски с русской фамилией обнаружил бутылку, которая также содержала послание советских моряков 50-летней давности.
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.