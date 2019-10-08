Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch. Как отмечает издание, подобная информация появилась на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами.
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СМИ: Мьянма заинтересовалась российскими Су-57

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В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
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