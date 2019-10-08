с чего всё началось

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch. Как отмечает издание, подобная информация появилась на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами.

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Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.

Кино Федор Бондарчук начал снимать первый сериал Сюжет меняется, когда психотерапевт начинает работать с жертвами трагедии. Автор сценария - Паулина Андреева - жена Федора Бондарчука.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы 48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

Происшествия В Германии разбился американский истребитель В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Политика Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Здоровье Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.

Политика В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Авто Опубликованы снимки новой Kia Optima В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.

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Армия и оружие Турецкие военные обстреляли позиции курдов на севере Сирии Военные Турции обстреляли позиции курдов на севере Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на официальные сирийские СМИ.

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Спорт Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории Российская сторона направила во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщили в пресс-службе Минспорта.

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