с чего всё началось

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch. Как отмечает издание, подобная информация появилась на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Здоровье Передвижные стоматологические кабинеты появились в Сахалинской области Власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" закупили в этом году 10 современных передвижных стоматологий.

Технологии Роскомнадзор назвал сроки победы над Telegram Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал сроки победы над месседжером Telegram, который по решению суда должен быть заблокирован в России.

Общество Названы российские города с самыми большими зарплатами На рейтинг города влияли два основных показателя: среднего размера зарплаты за первые шесть месяцев 2019 года, а также их соотношение к стоимости стандартного потребительского набора.

Политика Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.

Политика Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.

Общество Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.

Шоу-бизнес Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.