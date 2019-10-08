Армия и оружие
Lenta.ruРоссийским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch. Как отмечает издание, подобная информация появилась на фоне быстро развивающегося военно-технического сотрудничества между двумя странами.
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с чего всё началось
Власти Мьянмы, в рамках модернизации программы военно-воздушных сил страны, хотят купить у России истребитель пятого поколения Су-57, пишет Military Watch.Дождь13:44
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