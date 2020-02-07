Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года. Об этом сообщает украинское МВД.

Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет

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