Общество

РБКРБКРоссийским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет

Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года. Об этом сообщает украинское МВД.
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Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет

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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

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