Украинские власти запретили въезд в страну группе российских актеров, которые ехали в Незалежную с гастролями. Как передает ТАСС со ссылкой местную погранслужбу, предположительно речь идет о Елене Кориковой, Игоре Ливанове и Павле Баршаке.

Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров

Финансы Центробанк снова снизил ключевую ставку Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.

Политика Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Шоу-бизнес Блогер Ида Галич впервые стала мамой Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.

Общество Еще у 41 пассажира круизного судна в Японии обнаружен коронавирус Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.

Происшествия Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти» США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.

Армия и оружие Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.

Происшествия Россиянина оправдали за убийство гея Суд присяжных Басманного суда Москвы оправдал Антона Бережного, которого обвиняли в убийстве гея Романа Едалова на Курском вокзале.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Общество Польша отказалась от закупок российского угля Сасин подчеркнул, что одновременно с российскими поставками прекратится ввоз угля из США, Мозамбика, Колумбии и других стран Южной Америки.

Спорт Минспорт Украины разрешил спортсменам выступать в России Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали и выступать на соревнованиях в России.

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим из-за ОРВИ и коронавируса Власти Хабаровска с 10 февраля вводят в городе масочный режим в связи с участившимися случаями ОРВИ, а также для профилактики распространения коронавируса.