Общество

Российская газетаРоссийская газетаУкраинские пограничники не пустили в страну российских актеров

Украинские власти запретили въезд в страну группе российских актеров, которые ехали в Незалежную с гастролями. Как передает ТАСС со ссылкой местную погранслужбу, предположительно речь идет о Елене Кориковой, Игоре Ливанове и Павле Баршаке.
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США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
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Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов

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