Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссийским авиакомпаниям разрешили летать в Китай чартерными рейсами

С 1 февраля российские авиаперевозчики для полетов в Китай и обратно могут работать только в чартерном режиме, сообщил Минтранс. Ранее правительство сообщило о приостановке всех регулярных рейсов для полетов в КНР. Исключение действует только для терминала F Шереметьево, откуда летает «Аэрофлот».
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Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай чартерными рейсами

Коммерсантъвчера в 15:59

В Минтрансе РФ рассказали, когда авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

Газета.Ruвчера в 15:39

Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля

ТАССвчера в 15:12

Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными

Lenta.ruвчера в 15:32

С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай

Интерфаксвчера в 15:10

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

РБКвчера в 15:09

Минтранс: Российские авиакомпании начнут летать в Китай чартерами

РЕН ТВвчера в 15:00
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