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КоммерсантъРоссийским авиакомпаниям разрешили летать в Китай чартерными рейсами
С 1 февраля российские авиаперевозчики для полетов в Китай и обратно могут работать только в чартерном режиме, сообщил Минтранс. Ранее правительство сообщило о приостановке всех регулярных рейсов для полетов в КНР. Исключение действует только для терминала F Шереметьево, откуда летает «Аэрофлот».
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В Минтрансе РФ рассказали, когда авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме
Газета.Ruвчера в 15:39
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