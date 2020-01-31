Общество

РБКРБКРоссийским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
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Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай чартерными рейсами

Коммерсантъ15:59

В Минтрансе РФ рассказали, когда авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

Газета.Ru15:39

Минтранс: Российские авиакомпании начнут летать в Китай чартерами

РЕН ТВ15:00

Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля

ТАСС15:12

С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай

Интерфакс15:10

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

РБК15:09

Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными

Lenta.ru15:32
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