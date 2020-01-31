Общество
РБКРоссийским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
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Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ расстреляли группу сослуживцев из РПГ, СМИ готовят фейки о ДНР
В рядах ВСУ продолжается рост количества небоевых потерь По сообщению представителей Народной милиции ДНР и ЛНР, за сутки по всей линии разграничения три бойца украинской армии погибли и пятеро ранены.
Футбол
Смолов обратился к фанатам «Сельты»
Нападающий Федор Смолов, перешедший из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды, записал видеообращение к болельщикам испанского клуба на английском языке.
Здоровье
В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки
Заражение коронавирусом студентки из Китая в Тюменской области подтвердилось лабораторно.
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход форварда «Шанхай Шэньхуа» Игало
Форвард «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Sky Sports.
Политика
Сегодня Великобритания покидает Евросоюз
Через 46 лет дружбы Великобритания выходит из Евросоюза.
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Общество
Ъ: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены
На две недели Китайские производители смартфонов и Apple приостановили поставки из КНР в Россию.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Команда экспертов обнаружила торговое судно, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1925 году.
Футбол
«Брайтон» подписал 19-летнего защитника «Челси» Лэмпти
Защитник Тарик Лэмпти перешел из «Челси» в «Брайтон» Контракт с 19-летним игроком рассчитан до июня 2023 года.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о жизни своей матери-алкоголички
В прошлом году бывшая жена Ефремова, Ксения Качалина, которую некоторые зрители помнят по ролям в фильмах «Над темной водой» и «Дикая любовь», шокировала журналистов своими условиями проживания, пишет СтарХит.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях
Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В России с 1 февраля повысят социальные выплаты и пособия
С 1 февраля 2020 года коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций составит 1,030, говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте кабмина.
Армия и оружие
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Общество
ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»
"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о больном, у которого выявили коронавирус
Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала журналистам, как удалось выявить заболевшего коронавирусом гражданина Китая на территории России.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Здоровье
Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам
Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
Игры
EA планирует выпустить 14 игр в следующем финансовом году
В следующем финансовом году, который начнётся в апреле, EA собирается выпустить 14 игр.
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Футбол
Герта — Шальке-04 0:0
Футболисты «Герты» в домашнем матче 20-го чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке» из Гельзенкирхена.
Общество
В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка
Как сообщило в пятницу региональное министерство здравоохранения, впервые заболел ребенок.