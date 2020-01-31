Общество

РБКРБКРоссийским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
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Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай чартерными рейсами

Коммерсантъвчера в 15:59

В Минтрансе РФ рассказали, когда авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

Газета.Ruвчера в 15:39

Минтранс: Российские авиакомпании начнут летать в Китай чартерами

РЕН ТВвчера в 15:00

Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля

ТАССвчера в 15:12

С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай

Интерфаксвчера в 15:10

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

РБКвчера в 15:09

Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными

Lenta.ruвчера в 15:32
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Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
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В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
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Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

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Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

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«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
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В Башкирии на развитие легкой промышленности потратят 1,5 млрд рублей

Вы будете смеяться, но в целом на поддержку всей нашей лёгкой промышленности до 2025 года закладывалось около 130 млн рублей.
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Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $57

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $57 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 30 января.
REGNUM 30 января в 13:17
Политика

В Чувашии правительство ушло в отставку

Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
ГЛАС.RU вчера в 02:20
Кино

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
iReactor 00:30
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Адвокат Котова Мария Эйсмонт объяснила в своем Facebook, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, Конституционный суд в своем определении не признал уголовную статью 212.1, по которой осужден Котов, не соответствующей Конституции.
Эхо Москвы вчера в 07:05
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Технологии

На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды

Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Взгляд.ру вчера в 13:57
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
РИА Новости 30 января в 20:19
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 11:49
Футбол

Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»

Белорус работает в московском клубе с 2016 года. «Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.
Бомбардир.ру вчера в 15:39
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 05:38
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего сборной Нигерии

«Манчестер Юнайтед» сообщил о подписании контракта с нигерийским нападающим Одионом Игало. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.
РБК вчера в 22:05
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Газета.Ru 30 января в 01:11
Общество

Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале

Отмечается, что россиян ждёт сокращённая рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Следующие длинные выходные ожидаются с 7 по 9 марта.
RT на русском вчера в 23:29
Футбол

Малафеев прокомментировал слухи о своем уходе из «Зенита»

Gazeta.SPb вчера в 22:35
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 30 января в 08:37
Спорт

Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА

RT на русском вчера в 07:13
Происшествия

Поместье Дональда Трампа пыталась протаранить оперная певица

Злоумышленницу, въехавшую на автомашине в закрытую зону у поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, арестовали.
Вести.Ru вчера в 22:26
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами

На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Bimru.ru вчера в 08:26
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