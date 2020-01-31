Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

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