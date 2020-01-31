Общество
РБКРоссийским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
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Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Авто
Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Культура
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»
В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало
"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Шоу-бизнес
Пластический хирург прокомментировала преображение Пугачевой
Столичный пластический хирург Лейла Еприкян прокомментировала изменения во внешности Примадонны.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Футбол
Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ
Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Политика
Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Армия и оружие
Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа
Авто
Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер
Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Здоровье
Учёные предупредили о риске заразиться коронавирусом через деньги
Новый штамм 2019-nCoV может передаваться через предметы обихода, денежные купюры и сотовые телефоны так же, как и любая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём.
Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Хоккей
Шестеркин сыграет в матче против «Детройта»
Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
Происшествия
Полицейский вертолет разбился в Японии
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Армия и оружие
США засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки
Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».
Кино
Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Общество
ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»
"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.