Общество

РБКРБКРоссийским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай чартерными рейсами

Коммерсантъ15:59

Минтранс: Российские авиакомпании начнут летать в Китай чартерами

РЕН ТВ15:00

Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными

Lenta.ru15:32

Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля

ТАСС15:12

С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай

Интерфакс15:10

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

РБК15:09

В Минтрансе РФ рассказали, когда авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

Газета.Ru15:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня 02:42
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 01:55
Культура

В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»

В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Российская газета 29 января в 07:15
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Футбол

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало

"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.
Газета.Ru 16:41
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Шоу-бизнес

Пластический хирург прокомментировала преображение Пугачевой

Столичный пластический хирург Лейла Еприкян прокомментировала изменения во внешности Примадонны.
Вечерняя Москва вчера в 17:59
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Футбол

Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ

Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Матч ТВ вчера в 06:53
Политика

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
РИА Новости 06:30
Армия и оружие

Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа

Актуальные Новости вчера в 07:33
Авто

Lincoln и Rivian готовят новый электрокроссовер

Слухи о сотрудничестве Lincoln и Rivian появились ещё в 2019 году.
Тарантас Ньюс вчера в 08:21
Здоровье

Учёные предупредили о риске заразиться коронавирусом через деньги

Новый штамм 2019-nCoV может передаваться через предметы обихода, денежные купюры и сотовые телефоны так же, как и любая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём.
Life.ru 03:28
Транспорт

В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Коммерсантъ 20:10
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Хоккей

Шестеркин сыграет в матче против «Детройта»

Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
Советский спорт 10:18
Происшествия

Полицейский вертолет разбился в Японии

Lenta.ru 19:58
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Армия и оружие

США засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки

Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».
РБК 20:07
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Inc-news.ru 29 января в 15:04
Общество

ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Российская газета 17:01
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ 04:27
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное