Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к китайской, чтобы та разрешила сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

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