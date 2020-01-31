Общество

РБКРБКРоссийским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к китайской, чтобы та разрешила сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
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Авиакомпании РФ смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля

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Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
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