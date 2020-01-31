Общество
РБКРоссийским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к китайской, чтобы та разрешила сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
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Происшествия
СМИ узнали личность пропавшего рабочего при обрушении СКК
Стала известна личность пропавшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" сварщика, сообщает "Фонтанка".
Единоборства
В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Общество
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Происшествия
Взрыв на заводе в Мценске: Погибли люди
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
Минтранс призвал россиян без крайней необходимости не летать в Китай
Министерство транспорта РФ рекомендовало россиянам отказаться от полетов в Китай, если только для этого нет веского повода.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Футбол
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в казанскую команду
Ингушский спортсмен 20-летний Солтмурад Бакаев подписал контракт с «Рубином» на пять лет. Ранее он выступал за «Спартак».
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
В рождении сына от мужа Веры Глаголевой призналась Светлана Хоркина
Старший сын Хоркиной Святослав родился в 2005 году.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Экономика
У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
Здоровье
Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
Происшествия
В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину
В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который сбежал из здания суда после того, как его приговорили к 15 годам лишения свободы за грабеж.