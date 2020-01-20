Общество
RuNews24.ruБанкам планируют запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
Кредитным организациям запретят брать банковскую комиссию, которая сейчас составляет 0,5-2%. Законопроект внесут в парламент до начала весны, Центробанк уже одобрил намерения депутатов, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.Известиявчера в 16:01
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