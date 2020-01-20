Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruБанкам планируют запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

Кредитным организациям запретят брать банковскую комиссию, которая сейчас составляет 0,5-2%. Законопроект внесут в парламент до начала весны, Центробанк уже одобрил намерения депутатов, пишут «Известия».
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с чего всё началось

Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Известиявчера в 16:01

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Депутаты прогнозируют введение кэшбека за оплату коммуналки вовремя

РИА Новости05:00

Эксперт: отмена банковской комиссии по ЖКХ может привести к росту тарифов

ТАСС06:11

В Госдуме оценили идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Lenta.ru03:36

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Газета.Ru02:10

Эксперт оценил идею запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ

Известия04:21

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

RT на русском01:14
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Энергетика

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Общество

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Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Политика

Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией.
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Шоу-бизнес

В инстаграм Веры Брежневой появился Константин Меладзе

После долгого перерыва и по просьбе трудящихся Вера Брежнева, наконец, опубликовала фотографии совместного отдыха с Константином Меладзе.
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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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В Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на конференции был сделан важный шаг в сторону урегулирования ситуации в Ливии, а теперь работу продолжат под эгидой ООН.
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Более 250 человек скончались в России после приема лекарств

После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
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Кремль отреагировал на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

В Кремле прокомментировали данные о проведении досрочных выборов в Госдуму.
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Армия и оружие

Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

Discover24 вчера в 06:55
Происшествия

В Минске задержан подозреваемый в осквернении памятника Пушкину

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Украина лидирует в Европе по младенческой смертности

Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю младенческой смертности - 7,5 на тысячу живорожденных.
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Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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Происшествия

В Томске женщина родила в подъезде и убежала, оставив ребенка

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Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

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Известия вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

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Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
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В понедельник около семи часов утра на станции Тверь на 363-м километре Октябрьской железной дороги высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, насмерть сбил женщину.
Pravda.Ru 03:23
Шоу-бизнес

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Сайдик сравнил конфликт в Донбассе с приднестровским

Конфликт на Донбассе может быть заморожен по примеру приднестровского на десятилетия, считает бывший представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик.
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