Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийским банкам рекомендовали работать в новогоднем режиме

Ранее ЦБ посоветовал банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах. Это касается только тех аппаратов, которые работают в режиме рециркуляции. По указу президента Владимира Путина неделя с 30 марта до 5 апреля в стране объявлена нерабочей.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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