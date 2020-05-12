По инициативе российского президента Владимира Путина предпринимателям могут списать налоги. Речь идет о тех предпринимателях, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.

Российским бизнесменам могут списать налоги за второй квартал

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