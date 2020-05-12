Экономика

Единый банкЕдиный банкРоссийским бизнесменам могут списать налоги за второй квартал

По инициативе российского президента Владимира Путина предпринимателям могут списать налоги. Речь идет о тех предпринимателях, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели.
Читать в источнике
Комментировать472

Подробнее о событии

Эдуард Омаров о списании налогов для пострадавших сфер: «Это существенная помощь»

Вслух.Рувчера в 07:19

Если вы самозанятый

Российская газета12 мая в 12:26

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс11 мая в 10:13

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК11 мая в 12:17

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro11 мая в 10:08

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости11 мая в 09:46

Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

REGNUM12 мая в 04:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 05:08, Ашберн
Общество

Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
1K
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов в рамках проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
13
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
2,1K
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
390
Здоровье

На Украине назвали критерии смягчения карантинных мер

Министр сообщил, что этапы будут утверждаться на национальном уровне, а смягчать карантинные меры будет каждая область в отдельности в рамках «адаптивного карантина».
REGNUM 04:24
Здоровье

В ФМБА рассказали о новом клиническом проявлении коронавируса

«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:58
81
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
12
Политика

Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 04:56
521
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
10
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 заражений людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:55
581
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
317
Технологии

Для Windows бесплатно раздают альтернативу Microsoft Office

В онлайн-магазине Microsoft Store началась бесплатная раздача офисного пакета Ultra Office.
Российская газета 12 мая в 10:00
Экономика

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
1
Общество

Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха

Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха: Росприроднадзор предложил исключить мнение граждан при оценке этого показателя в крупных промышленных центрах в рамках национального проекта «Экология».
Lenta.ru 04:43
Общество

В Госдуму внесен законопроект о расширении прав полицейских

Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении прав полицейских.
Деловое.ТВ вчера в 05:10
4,2K
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
12
Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 вчера в 06:10
3
Происшествия

Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Рамблер 12 мая в 11:26
12
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
62
Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

РБК вчера в 07:49
315
Футбол

Футболист «Интера» Мартинес хочет перейти в «Барселону»

Газета.Ru 03:22
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
45
Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
75
Игры

Показаны возможности PlayStation 5

Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
64
Наука

Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары

Ученые из Австралии во время изучения музейных экспонатов Великобритании обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары.
Дни24 02:48
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
49
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
284
Общество

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
76
Общество

Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей

«МК в Астрахани» вместе с Пенсионным фондом России подготовили ответы на 10 самых часто задаваемых вопросов о единовременной выплате.
Московский Комсомолец 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное