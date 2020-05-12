Экономика
MySLO.ruМалому бизнесу и ИП спишут налоги
Президент предложил полностью списать налоговые платежи за 2 квартал 2020 года, за исключением НДС. Эта мера будет распространена на предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и НКО.
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Эдуард Омаров о списании налогов для пострадавших сфер: «Это существенная помощь»
Вслух.Рувчера в 07:19
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В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
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В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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