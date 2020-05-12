Экономика

MySLO.ruMySLO.ruМалому бизнесу и ИП спишут налоги

Президент предложил полностью списать налоговые платежи за 2 квартал 2020 года, за исключением НДС. Эта мера будет распространена на предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и НКО.
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Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

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Газета Metro11 мая в 10:08

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РИА Новости11 мая в 09:46

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс11 мая в 10:13
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