Экономика

ГородовойГородовойРоссийским чиновникам хотят запретить закупать иностранную мебель

Президент ассоциации Александр Шестаков отметил, что в 2018 году, когда постановление о запрете еще было в силе, для бюджетных нужд в рамках госзаказа было закуплено мебели более чем на 14 миллиардов рублей — примерно 15 процентов от объема всей мебели, произведенной в России.
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Lenta.ru06:25
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