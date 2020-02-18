Экономика
ГородовойРоссийским чиновникам хотят запретить закупать иностранную мебель
Президент ассоциации Александр Шестаков отметил, что в 2018 году, когда постановление о запрете еще было в силе, для бюджетных нужд в рамках госзаказа было закуплено мебели более чем на 14 миллиардов рублей — примерно 15 процентов от объема всей мебели, произведенной в России.
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Российские мебельщики попросили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели
Будущее России. Национальные проекты02:53
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Общество
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Верховный суд России зарегистрировал кассационную жалобу липецкой кондитерской фабрики корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко на решения судов, признавших законность доначисления фабрике 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов за 2012 год.
Хоккей
Овечкин силовым приемом отправил соперника на скамейку запасных
Российский хоккеист отправил защитника соперников Нэйта Шмидта на скамейку запасных. Видео момента можно посмотреть в Twitter NBC.
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Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone
В результате было принято решение попробовать разработать собственную антенну для новых iPhone, а не покупать её у Qualcomm.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Снизить налог на добавленную стоимость до 15% предлагают депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия».
Происшествия
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту.
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Опубликованы новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Напомним, что издание speedme.ru не раз публиковало дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, которые были сделаны на основе уже имеющихся в базе Роспатента документов, демонстрирующих отдельные элементы модели.
Авто
Volvo не будет развивать дизельные двигатели
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Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»
Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Здоровье
Доктор Мясников назвал угрозу «пострашнее атомной войны»
«Если достаточно патогенный вирус перейдет человеку, то далее следующая мутация даст ему возможность переходить от человека к человеку уже без участия животных и птиц», - пояснил Мясников.
Кино
Фильм «Лед 2» выйдет на экраны в международном прокате с 23 февраля
Картина "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова с 23 февраля выйдет в прокат в Германии, Великобритании, США, Бельгии и других странах, сообщает пресс-служба проекта.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Политика
Путин обсудит поправки к конституции с лидерами российских фракций
Президент России Владимир Путин согласился обсудить с лидерами партий в Государственной думе поправки к конституции.
Армия и оружие
Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии
Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
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Коронавирус диагностирован у россиянина с лайнера Diamond Princess
Политика
СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ
Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
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В реке Дон произошла массовая гибель рыбы
Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
Общество
Профсоюзы Греции проводят всеобщую забастовку
Всеобщая забастовка проходит в Греции 18 февраля.
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Volkswagen показал тизер нового Golf GTD
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Чавушоглу заявил о возможной встрече Путина и Эрдогана в ближайшие дни
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут встретится в ближайшие дни для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Космос
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
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Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».