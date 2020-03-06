Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.

с чего всё началось

Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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