Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияРоссийским чиновникам рекомендовали отменить командировки за рубеж

Неделю назад руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы уже распорядилось временно отменить до 1 апреля как зарубежные командировки своих сотрудников, так и ответные визиты иностранных преподавателей.
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Чиновникам запретили зарубежные командировки из-за коронавируса

Российская газета13:34

Оперативный штаб рекомендовал ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса

Известия13:17

Российские чиновники останутся без командировок из-за пандемии

Lenta.ru12:53

В России рекомендовано ограничить массовые мероприятия и загранкомандировки

RT на русском13:00

Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

РБК14:00

Коронавирус лишил российских чиновников поездок за границу

URA.Ru13:14

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить массовые мероприятия

ТАСС12:43
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество

В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом

Как сообщила Ракова, в Москве выявили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом и поместили под медицинское наблюдение.
Москва. Северо-Запад 09:12
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Ведомости 15:14
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Игры

Ремастер Saints Row: The Third для PS4 и Xbox One может выйти 7 мая

Игромания.ру 08:53
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
Политика

Почему в Зимнюю войну русские люди воевали против советских

80 лет назад, 12 марта 1940 года, в Москве был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, завершивший краткосрочную, но ожесточенную и кровавую войну между двумя соседними государствами.
Lenta.ru 17:01
Происшествия

Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой

Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Lenta.ru 11:55
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 12:21
Общество

Временный госпиталь в Ухане закрылся. Выписаны последние пациенты

Перед закрытием из госпиталя "Фанцан", устроенного на территории спорткомплекса в районе Учан, выписали последних пациентов — 49 человек.
Вести.Ru 11:47
Общество

«Слабое» место у коронавируса обнаружили китайские учёные

По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa 15:22
Политика

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
RT на русском 16:25
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru 14:23
Технологии

Уходим в сеть – Microsoft и Ubisoft о презентациях своих продуктов

Ubisoft отметила, что здоровье людей превыше всего.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Общество

Индия закрывает въезд для туристов с 13 марта

В связи со вспышкой коронавируса в Индии правительство страны в среду, 11 марта, объявило о введении беспрецедентных мер по ограничению въезда иностранных граждан.
ТурДом 13:45
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Lenta.ru 15:13
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ вчера в 09:22
Здоровье

Названы регионы с высокой заболеваемостью клещевым энцефалитом

По словам специалистов, наибольшее число заболевших клещевым энцефалитом в начале марта 2020 года зарегистрировано в Уральском, Северо-Западном, Дальне-Восточном и Сибирском федеральных округах, а также Ярославской и Тверской областях.В Роспотребнадзоре рекомендуют для защиты от клещевого энцефалита сделать прививку.
UfaTime.ru 12:21
Происшествия

Эвакуация горняков началась из шахты в Коми из-за задымления

Эвакуация 222 горняков идет из двух шахт компании "Воркутауголь" в Коми - "Воркутинская" и "Заполярная".
Российская газета 16:31
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Российская газета 15:12
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» одержал победу над «Оренбургом».
RT на русском 14:20
Религия

Коронавирус стал одной из тем заседания Священного Синода в Москве

Меры профилактики коронавируса будут обсуждаться на заседании Священного Синода, который открылся в российской столице под председательством патриарха Кирилла.
Экономика сегодня 07:58
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Наука

Названы главные факторы смертей от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Трамп может ввести общенациональный режим ЧС из-за коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 14:08
Космос

Ученые нашли жизнь на Марсе

Инвест-Форсайт 08 марта в 15:24
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс 11:41
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