Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийским домохозяйкам предложили платить пособие

Депутат назвал домашние дела тяжелым и изнуряющим трудом. «Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей», — высказал мнение он. Увеличить размер выплат семьям с детьми предложил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Читать в источнике
Комментировать33
Владимир Жириновский
Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд.
— Владимир ЖириновскийИзвестия вчера в 14:00
с чего всё началось

Жириновский предложит ввести пособия для домохозяек

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский внесет в Государственную думу проект закона о выплатах для домохозяек, у которых больше трех человек в семье. Об этом депутат рассказал «Известиям».
Известиявчера в 14:00

Подробнее о событии

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

Lenta.ruвчера в 19:04

Госдуме предложат выплачивать пособие домохозяйкам

REGNUMвчера в 17:20

Нечаянные домохозяйки: неработающим женщинам предложили платить пособие

Известиявчера в 16:01

«Известия»: домохозяйкам могут начать платить пособие

Газета.Ruвчера в 16:38

Жириновский хочет ввести пособия для домохозяек

Телеканал 360°вчера в 15:48

Неработающим матерям предлагают платить пособия

News.ruвчера в 17:17

Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособие

URA.Ruвчера в 14:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:13, Ашберн
Политика

Число россиян, назвавших послание Путина значимым, стало рекордным за 14 лет

Еще один рекорд за последние 14 лет был установлен среди тех, кто смотрел послание по телевизору или в интернете.
URA.Ru вчера в 23:54
Экономика

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

В США напомнили об «ужасной репутации» МиГ-29

Хотя МиГ-29 ( согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию», полагает автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин.
Lenta.ru 01 февраля в 16:05
Экономика

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:40
Общество

Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
RT на русском вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове

Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Rostov gazeta вчера в 09:54
Здоровье

Названы пять продуктов, усиливающих симптомы артрита

Медики порекомендовали отказаться от обработанных пищевых продуктов, так как в них содержится много трансжиров, которые нарушают пищеварение и провоцируют воспалительную реакцию в организме.
Волгоградская правда вчера в 23:37
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 22:18
Футбол

Это’О рассчитывал, что «Анжи» возьмет Лигу чемпионов

Globallookpress Знаменитый камерунский футболист Самуэль Это'О рассчитывал, что российский "Анжи" сможет побороться за самые высокие награды.
РЕН ТВ вчера в 20:29
Политика

В России поправят Конституцию и запретят снюс

2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.
Lenta.ru вчера в 16:01
Политика

Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем".
Газета.Ru вчера в 22:13
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 01 февраля в 06:04
Энергетика

Рябцев: Мы становимся свидетелями рождения новой формулы - «Амстердам+»

Доктор наук госуправления, эксперт в нефтегазовой отрасли и директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что на Украине зарождается новая формула расчета стоимости топлива - «Амстердам+».
Украина.ру вчера в 23:48
Футбол

Цорн раскрыл секрет приглашения Соболева в «Спартак»

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн раскрыл секрет приглашения форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Технологии

Кроссовер Kia Sportage в России получил сервисы «Яндекс»

Автоновости дня 31 января в 06:50
Общество

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса из КНР.
РБК вчера в 22:15
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 31 января в 00:22
Гаджеты

Дискретное графическое решение Arctic Sound будет многопроцессорным

Представители сайта AdoredTV выяснили, что по 10-нм техпроцессу третьего поколения будет выпускаться графическое решение Arctic Sound, оно тоже будет использовать многокристальную компоновку.
3DNews вчера в 23:46
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Происшествия

Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы

Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
IrkutskMedia вчера в 23:32
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru вчера в 01:50
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Финансы

Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
РБК 00:00
Происшествия

В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Российская газета вчера в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное