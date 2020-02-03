Общество
Lenta.ruРоссийским домохозяйкам предложили платить пособие
Депутат назвал домашние дела тяжелым и изнуряющим трудом. «Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей», — высказал мнение он. Увеличить размер выплат семьям с детьми предложил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
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Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд.
с чего всё началось
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский внесет в Государственную думу проект закона о выплатах для домохозяек, у которых больше трех человек в семье. Об этом депутат рассказал «Известиям».Известиявчера в 14:00
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