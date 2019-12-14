Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

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