Космос

РИА НовостиРИА НовостиРоссийским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

РБКвчера в 21:22

Предназначенный для полетов на Луну российский корабль оказался слишком тяжелым

ФедералПресс12 декабря в 20:40

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

Аргументы и Фактывчера в 20:52

Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

Взгляд.рувчера в 20:42

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

РИА Новостивчера в 19:31

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полётов на Луну

Life.ruвчера в 22:11

Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны

Радио Sputnik12 декабря в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Игры

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Astera вчера в 05:48
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Сергей Шнуров раскритиковал Полину Гагарину за выступление ее подопечных на шоу "Голос".
Российская газета 03:45
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт выступят в Рождественской гонке от России

Для Елисеева участие в гонке станет дебютным, Юрлова-Перхт выступит в соревновании в шестой раз.
ProstoProSport 03:02
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Футбол

Алекс Фергюсон не поддержал идею создания Суперлиги

Европейская Суперлига является проектом, который «ориентирован на деньги», убежден самый титулованный тренер в истории британского футбола Алекс Фергюсон.
iReactor 02:19
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева постановил арестовать до 8 февраля лидера украинской рок-группы Riffmaster, а по совместительству - ветерана АТО в Донбассе Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Газета.Ru 03:10
Спорт

Конькобежец Кулижников завоевал бронзу на дистанции 500 м на этапе КМ

Российский конькобежец и рекордсмен мира Павел Кулижников завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, проходящем в японском Нагано.
МК-Спорт вчера в 04:39
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

Полицейский в Санкт-Петербурге спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:37
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Происшествия

Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Интерфакс 04:23
Происшествия

Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
РИА Новости 01:11
Музыка

Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».
Коммерсантъ 02:42
Происшествия

Прокуратура выясняет обстоятельства падения башенного крана на Урале

В свердловском Карпинске прокуратура выясняет обстоятельства опрокидывания башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
REGNUM 04:40
Единоборства

Нурмагомедов жестко ответил президенту UFC Дане Уайту

РЕН ТВ 02:42
Происшествия

Из дела об убийстве Шеремета пропали записи с видеокамер

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета был покровитель.
НТВ 04:42
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

Известия вчера в 18:59
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Общество

В России с 1 января вырастет МРОТ

С начала 2020 года минимальный размер оплаты труда в стране вырастет с 11 тысяч 280 рублей до 12 тысяч 130 рублей, пишет Российская газета.
Первоисточник 12 декабря в 09:20
Здоровье

Медики перечислили образующие камни в почках продукты

iReactor вчера в 14:03
Спорт

В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Известия вчера в 18:47
Фигурное катание

Алина Загитова приостановила карьеру

Московский Комсомолец вчера в 13:39
Происшествия

Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать

Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Lenta.ru 04:08
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Военное обозрение 01:30
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Гаджеты

Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов

Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Вести.Хайтек вчера в 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное