Космос
РИА НовостиРоссийским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
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Предназначенный для полетов на Луну российский корабль оказался слишком тяжелым
ФедералПресс12 декабря в 20:40
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Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
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В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
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Весной текущего года производители японского автомобильного концерна Mitsubishi представили на российском рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.