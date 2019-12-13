Космос

РИА НовостиРИА НовостиРоссийским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
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Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

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Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полётов на Луну

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Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

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Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".
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