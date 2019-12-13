Космос
РИА НовостиРоссийским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну
Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
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Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»
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Комиссия спортсменов WADA намерена добиться лишения России и нейтрального статуса.
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В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
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Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
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Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»
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В ДНР ответили на заявление Зеленского об изменении Минских соглашений
Павел Бедняков / Известия Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке изменений в Минские соглашения.
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Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Наука
Системы распознавания эмоций предложили временно запретить
В своем докладе AI Now призвала правительства и бизнес прекратить использование технологии распознавания лиц до тех пор, пока риски не снизятся, а технология не станет более продвинутой.
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Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
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Кто останется без пенсий в начале января 2020 года
В декабре свою пенсию и другие льготы получат те граждане, которые получают средства с период с 1 по 8 число каждого месяца.
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У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
Происшествия
Ликвидирован пожар в ангаре в Петербурге
Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
Наука
Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать
Ученых давно интересует, как развивались протостадии танца у древних предков человека.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты членов ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании в Москве пятерых членов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России), готовивших теракты.
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Снижение прогноза по инфляции на конец 2019 года не принципиально — важнее, что прогноз на 2020 год ЦБ не изменил — он ниже 4%, а значит, потенциал снижения ключевой ставки сохраняется, считает главный аналитик «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года
Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Здоровье
ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам
41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Наука
Выявлены вызывающие бессонницу продукты
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова
Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".