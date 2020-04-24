Только на закрытие одной скважины уйдет 400 тысяч рублей. На введение ее в действие уже потребуется в три раза больше. Легче сжечь лишнюю нефть, чем потерять скважины.

Российским нефтяникам легче сжечь нефть, чем сократить ее добычу

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