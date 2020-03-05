Экономика
ИнтерфаксРоссийскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
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Фракция КПРФ в Государственной думе во главе с Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату проект закона о Конституционном собрании.
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Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
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Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
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The Last of Us вышла в 2013 году на Playstation 3 и стала культовой игрой, а также признана одной из лучших игр прошлого десятилетия.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»
Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.
Гаджеты
Названа дата анонса первого 5G-смартфона Nokia
Представителями HMD Global была названа дата анонса первого 5G-смартфона Nokia.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине
Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Гаджеты
До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000
Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.
Происшествия
ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств
Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Энергетика
ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Политика
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МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Политика
МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые появились вместе после мятежа
Вчера Меган Маркл вернулась в Британию, чтобы вместе с принцем Гарри исполнить последние королевские обязанности.
Гаджеты
Bloomberg узнал о сбое поставок iPhone и запчастей
Компания Apple предупредила сервисные центры о сбоях поставок iPhone и запчастей для смартфонов в ближайшие недели.
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Экономика
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход
Самый большой комфортный для выплаты ипотеки доход зафиксирован в Москве – 158,4 тысячи рублей в месяц.
Армия и оружие
Названа дата премьеры Т-90М «Прорыв»
Российские военные впервые задействуют танки Т-90М «Прорыв» 9 мая в параде Победы на Красной площади в Москве.
Происшествия