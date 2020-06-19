Экономика
ПолитРоссияРоссийским пенсионерам дали советы о безопасном инвестировании средств
Финансовые эксперты рассказали, кому следует доверять свои сбережения. Первый и главный совет – не верить обещаниям высокой прибыли при минимальном риске, сообщил консультант проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин.
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с чего всё началось
Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей.РИА Новости18 июня в 21:11
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