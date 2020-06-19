Экономика

ПолитРоссияПолитРоссияРоссийским пенсионерам дали советы о безопасном инвестировании средств

Финансовые эксперты рассказали, кому следует доверять свои сбережения. Первый и главный совет – не верить обещаниям высокой прибыли при минимальном риске, сообщил консультант проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин.
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с чего всё началось

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей.
РИА Новости18 июня в 21:11

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Как заставить деньги работать. 5 причин вкладывать средства в токены

РБК04:43

Инвестиции без риска. Советы экспертов для пенсионеров

Телеканал 360°18 июня в 22:55

Пенсионерам рассказали, как инвестировать без риска

РЕН ТВ18 июня в 22:38

Эксперты объяснили, как пенсионеры могут инвестировать без риска

АБН18 июня в 22:54

Эксперт рассказала, как пенсионерам-инвесторам избежать обмана

Профиль18 июня в 22:19

Эксперты объяснили, как пенсионерам инвестировать без риска

ФедералПресс18 июня в 22:13

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

РИА Новости18 июня в 21:11
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Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания

Газета.Ru 07:41
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Автоновости дня 18 июня в 10:24
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

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Общество

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В Госдуме назвали условие для объявление 31 декабря выходным днем в России.
Lenta.ru 08:50
Общество

Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна

Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
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Общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

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С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию

Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
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Происшествия

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Утро.ru 09:03
Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

ТАСС вчера в 11:55
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Общество

NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа

Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) в субботу собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы, чему могли способствовать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, сообщило издание New York Times.
РИА Новости 10:20
Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
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Футбол

«Зенит» в гостях разгромил ЦСКА

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«Десна» — «Заря»: сколько забьют соперники?

Предлагаем прогноз на матч «Десна» — «Заря», который пройдет 21 июня.
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Фигурное катание

Плющенко показал тренировку 11-летней Жилиной

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram видео тренировки 11-летней Вероники Жилиной.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

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Газета.Ru вчера в 06:53
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
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Общество

Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге

Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
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Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделали совместное заявление, в котором заверили, что из-за случаев заболевания коронавирусом в "Ростове" и "Динамо" сезон не будет остановлен.
Российская газета 11:44
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Футбол

Месси толкнул игрока «Севильи» после его фола на Суаресе

Месси сделал бразильцу замечание, после чего футболисты начали пререкаться. Аргентинец толкнул Карлоса, после чего тот упал.
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Политика

Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский вопрос

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри Ливию.
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Политика

Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан.
RT на русском 12:10
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Политика

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.
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Армия и оружие

У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку

«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
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Футбол

«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом

Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru 06:51
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