Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей.

с чего всё началось

Финансовые эксперты рассказали, кому следует доверять свои сбережения. Первый и главный совет – не верить обещаниям высокой прибыли при минимальном риске, сообщил консультант проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин.

Авто Новый Mercedes-Benz S-класса дебютирует в сентябре Новый Mercedes-Benz S-Class, чья премьера из-за пандемии коронавируса переносилась уже несколько раз, дебютирует в начале сентября 2020 года в немецком Зиндельфингене. 2

Общество Названо условие для объявления 31 декабря выходным в России В Госдуме назвали условие для объявление 31 декабря выходным днем в России.

Общество Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна. 94

Общество Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 28

Общество NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) в субботу собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы, чему могли способствовать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, сообщило издание New York Times.

Политика Путин рассказал, чем занимается в свободное время Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время. 639

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 606

Фигурное катание Плющенко показал тренировку 11-летней Жилиной Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram видео тренировки 11-летней Вероники Жилиной. 1

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 421

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. 589

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 10

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 618

Футбол Месси толкнул игрока «Севильи» после его фола на Суаресе Месси сделал бразильцу замечание, после чего футболисты начали пререкаться. Аргентинец толкнул Карлоса, после чего тот упал.

Политика Лавров обсудил с главой МИД Египта ливийский вопрос Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри Ливию.

Политика Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан. 103

Армия и оружие У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку «Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении. 152