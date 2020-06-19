Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей.

с чего всё началось

Финансовые эксперты рассказали, кому следует доверять свои сбережения. Первый и главный совет – не верить обещаниям высокой прибыли при минимальном риске, сообщил консультант проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин.

Энергетика Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина. 331

Здоровье В челябинском онкоцентре коронавирусом заразились 83 человека Челябинск, 22 июня 2020, 10:40 — REGNUM В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины 83 гражданина заразились коронавирусом. 8

Общество В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб. 5

Общество Еще 95 россиян умерли от коронавируса В России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса. Об этом пишет столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Армия и оружие На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске. 3,1K

Футбол Клопп: «Ливерпуль» и «Эвертон» безумно сражались, но футбола было мало Каждая из команд безумно сражалась, но футбола было мало. Матч был очень интенсивным с точки зрения физики.

Общество В Набережных Челнах выявили новые очаги заражения коронавирусом Очаги заражения обнаружены в торгово-финансовой компании «КАМАЗа», вирус выявили у сотрудников МУП «Парк культуры и отдыха», поликлиники №7, поликлиники №4, в «Челны-бройлер».

Хоккей Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.

Общество Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии» Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина. 85