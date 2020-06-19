Экономика

ПолитРоссияПолитРоссияРоссийским пенсионерам дали советы о безопасном инвестировании средств

Финансовые эксперты рассказали, кому следует доверять свои сбережения. Первый и главный совет – не верить обещаниям высокой прибыли при минимальном риске, сообщил консультант проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин.
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с чего всё началось

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей.
РИА Новости18 июня в 21:11

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Как заставить деньги работать. 5 причин вкладывать средства в токены

РБКвчера в 04:43

Эксперт рассказала, как пенсионерам-инвесторам избежать обмана

Профиль18 июня в 22:19

Эксперты объяснили, как пенсионеры могут инвестировать без риска

АБН18 июня в 22:54

Пенсионерам рассказали, как инвестировать без риска

РЕН ТВ18 июня в 22:38

Инвестиции без риска. Советы экспертов для пенсионеров

Телеканал 360°18 июня в 22:55

Эксперты объяснили, как пенсионерам инвестировать без риска

ФедералПресс18 июня в 22:13

Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

РИА Новости18 июня в 21:11
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Общество

Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали

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Происшествия

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Политика

Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
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Энергетика

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Политика

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Президент России Владимир Путин во время посещения парка "Патриот" осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" и возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
РИА Новости 03:55
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Общество

Дуров пообещал «цифровое сопротивление» Telegram в Китае и Иране

После отмены блокировки Telegram в России администраторы прокси-серверов помогут обходить ограничения в Иране и Китае, где запрещено использование мессенджера.
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Здоровье

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REGNUM 03:40
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Происшествия

В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

BFM.ru 02:50
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Общество

В Омской области более 3 тысяч человек заболели коронавирусом

Общее число зараженных достигло 3 018 человек. За минувшие сутки из больниц выписались еще 58 пациентов.
Город55.ру 03:11
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Культура

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры

Neva.Today 01:40
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Общество

В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
5
Общество

Еще 95 россиян умерли от коронавируса

В России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса. Об этом пишет столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Вести Подмосковья 03:50
Теннис

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Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
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Футбол

Клопп: «Ливерпуль» и «Эвертон» безумно сражались, но футбола было мало

Каждая из команд безумно сражалась, но футбола было мало. Матч был очень интенсивным с точки зрения физики.
Чемпионат вчера в 17:07
Происшествия

Суд в Астрахани арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве сына

Накануне в Астрахани нашли забетонированное в подвале тело 12-летнего школьника.
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Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
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Общество

Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
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Общество

В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус

В Турции разъяснили судьбу туристов, у которых по приезде в страну заподозрят наличие коронавирусной инфекции.
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев коронавируса за сутки

За сутки в мире зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса 183 020, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Игры

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Общество

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Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем

Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
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Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС

Janisko рассказал, что на создание Чернобыльской зоны у него ушло около двух лет.
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Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
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Общество

Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе

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Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

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Общество

Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

Lenta.ru вчера в 10:59
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