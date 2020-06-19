Экономика
ПолитРоссияРоссийским пенсионерам дали советы о безопасном инвестировании средств
Финансовые эксперты рассказали, кому следует доверять свои сбережения. Первый и главный совет – не верить обещаниям высокой прибыли при минимальном риске, сообщил консультант проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей.РИА Новости18 июня в 21:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия
Смертельная авария в Липецкой области унесла жизни шести человек
Шесть человек погибли в ДТП в Липецкой области: столкнулись два легковых автомобиля.
Газета.Ru вчера в 10:15
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
Политика
Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
Памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
РБК вчера в 23:34
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 02:59
Политика
Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей» в Кубинке
Президент России Владимир Путин во время посещения парка "Патриот" осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" и возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
РИА Новости 03:55
Общество
Дуров пообещал «цифровое сопротивление» Telegram в Китае и Иране
После отмены блокировки Telegram в России администраторы прокси-серверов помогут обходить ограничения в Иране и Китае, где запрещено использование мессенджера.
РБК 00:46
Здоровье
В челябинском онкоцентре коронавирусом заразились 83 человека
Челябинск, 22 июня 2020, 10:40 — REGNUM В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины 83 гражданина заразились коронавирусом.
REGNUM 03:40
Общество
В Омской области более 3 тысяч человек заболели коронавирусом
Общее число зараженных достигло 3 018 человек. За минувшие сутки из больниц выписались еще 58 пациентов.
Город55.ру 03:11
Общество
В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
Общество
Еще 95 россиян умерли от коронавируса
В России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса. Об этом пишет столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Вести Подмосковья 03:50
Теннис
Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
Вести.Ru вчера в 14:53
Армия и оружие
На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» и «Эвертон» безумно сражались, но футбола было мало
Каждая из команд безумно сражалась, но футбола было мало. Матч был очень интенсивным с точки зрения физики.
Чемпионат вчера в 17:07
Происшествия
Суд в Астрахани арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве сына
Накануне в Астрахани нашли забетонированное в подвале тело 12-летнего школьника.
Говорит Москва вчера в 06:58
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
Общество
Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
Общество
В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус
В Турции разъяснили судьбу туристов, у которых по приезде в страну заподозрят наличие коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:26
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев коронавируса за сутки
За сутки в мире зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса 183 020, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИжевскИнфо.РУ 02:28
Игры
WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр
Goroday.ru вчера в 17:59
Общество
В Набережных Челнах выявили новые очаги заражения коронавирусом
Очаги заражения обнаружены в торгово-финансовой компании «КАМАЗа», вирус выявили у сотрудников МУП «Парк культуры и отдыха», поликлиники №7, поликлиники №4, в «Челны-бройлер».
Вести Татарстан 02:48
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем
Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Технологии
Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС
Janisko рассказал, что на создание Чернобыльской зоны у него ушло около двух лет.
ИА Красная Весна вчера в 14:13
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
РИА Новости вчера в 15:57
Общество
Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, в данном случае вторник не считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается.
RT на русском 01:42
Космос
Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба
Вести.Ru 20 июня в 09:15
Общество
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Lenta.ru вчера в 10:59