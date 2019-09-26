Экономика

Live24Live24Российским пенсионерам повысят прожиточный минимум

По данным Пенсионного фонда РФ, прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году был равен 8 846 рублей. Однако, согласно проекту федерального бюджета, опубликованному на портале проектов и нормативно-правовых актов, уже в следующем году он вырастет.
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