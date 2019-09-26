Экономика

Live24Live24Российским пенсионерам повысят прожиточный минимум

По данным Пенсионного фонда РФ, прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году был равен 8 846 рублей. Однако, согласно проекту федерального бюджета, опубликованному на портале проектов и нормативно-правовых актов, уже в следующем году он вырастет.
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Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионеров

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Прожиточный минимум пенсионеров в РФ планируют увеличить

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В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров

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Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
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Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента США Барака Обамы.
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В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения

В Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти.
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В России ввели новый документ для приема на работу

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Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.
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