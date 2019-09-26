Экономика
Live24Российским пенсионерам повысят прожиточный минимум
По данным Пенсионного фонда РФ, прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году был равен 8 846 рублей. Однако, согласно проекту федерального бюджета, опубликованному на портале проектов и нормативно-правовых актов, уже в следующем году он вырастет.
Читать в источнике
Оценить124
Подробнее о событии
Показать все источники
В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Московский Комсомолец26 сентября в 11:21
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
МедиаПоток 27 сентября в 11:17
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную российскую ракету против кораблей
Российская крылатая ракета «Калибр» современнее и быстрее, чем «Гранит», которую, по мнению китайских СМИ, Россия может использовать против авианосцев США.
РБК 11:10
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика
Киев ужесточил правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе.
ИА Новороссия 04:03
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Общество
В Москве прошел митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
На проспекте Академика Сахарова в Москве 29 сентября проходит согласованный с мэрией митинг в поддержку политзаключенных, фигурантов дела о массовых беспорядках, а также против дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Ведомости 08:02
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Политика
Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента США Барака Обамы.
RT на русском 11:04
Политика
В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения
В Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти.
RT на русском 08:05
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика
Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву.
Lenta.ru 10:04
Гаджеты
В новых iPhone появится светящееся яблоко из старых MacBook
Новые смартфоны компании Apple получат светодиодный логотип, как на старых моделях MacBook.
АБН 05:43
Хоккей
«Трактор» переиграл «Локомотив» и прервал серию поражений в КХЛ
У гостей шайбу забросил Антон Ландер. "Трактор" прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате.
Газета.Ru 10:30
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова побрилась налысо в поддержку больной Заворотнюк
Актриса Нелли Уварова, известная зрителям по сериалу "Не родись красивой", побрилась налысо в поддержку больной Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 08:54
Экономика
Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.
Будущее России. Национальные проекты 03:06
Автоспорт
Авария с участием российского гонщика в Сочи попала на видео
Российский гонщик Никита Мазепин попал в аварию на этапе серии «Формулы-2» в Сочи. Видео появилось в Instagram-аккаунте jack_ne_daniels.
Lenta.ru 07:20
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru 26 сентября в 08:18
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
В Париже прощаются с Жаком Шираком
Памятная церемония началась у входа в собор Святого Людовика парижского Дома Инвалидов, где установлен гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.
Вести.Ru 09:02
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Наука
Обзор показывает, что у России есть потенциал стать лидером по производству «морских» лекарств
Вместе со своим довольно значительным морским флотом, вековыми традициями глобальных морских экспедиций, солидной научной традицией морских исследований — Россия идеально расположена для того, чтобы стать международным лидером в области биологии моря.
Индикатор вчера в 07:51
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57