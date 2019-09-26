Экономика
Деловое.ТВПрожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
Как стало известно, прожиточный минимум со следующего года составит 9311 рублей. Его величину предлагается установить по стране, чтобы выявить размер соцдоплаты. В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
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В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Московский Комсомолец26 сентября в 11:21
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В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны
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Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
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Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
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Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР
РЕН ТВ вчера в 12:38
Происшествия
Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
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Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
На ночь глядя Анастасия Волочкова до смерти перепугала россиян.
Утро.ru 27 сентября в 14:50
Автоспорт
Юри Випс выиграл финальную гонку сезона Формулы 3
Участник молодежной программы Red Bull Юри Випс одержал третью победу в сезоне-2019 Международной Формулы 3, в доминирующем стиле выиграв вторую гонку на Сочи Автодроме.
Autosport.com.ru 04:05
Армия и оружие
Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ
Победа РФ вчера в 04:14
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Политика
Парламентские выборы стартовали в Австрии
Согласно прогнозам, фаворитом на выборах является Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, который, как ожидается, вновь вступит в должность канцлера.
Политика Сегодня 00:43
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Футбол
Крыховяк принес «Локомотиву» важнейшую победу над «Зенитом»
28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит».
REGNUM вчера в 17:03
Футбол
«Ростов» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Вечерняя Москва вчера в 11:58
Происшествия
В США щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
В американском штате Флорида щенок питбуля ценой своей жизни спас двух детей от ядовитой змеи, пишет Fox35.
РИА Новости 02:07
Киберспорт
Virtus.Pro анонсировали обновленный состав
Организация Virtus.Pro анонсировала обновленный состав по Dota 2. К коллективу присоединились Роман 'Resolut1on' Фоминок и Егор 'epileptick1d' Григоренко.
Dota2.ru вчера в 09:05
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 11:13
Армия и оружие
Из арктического похода в Североморск прибыл отряд кораблей Северного флота
Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске – состоялась встреча отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Мурманский вестник 04:14
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Гаджеты
Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном выйдет до конца 2019 года
Недавно источник близкий к компании рассказал зарубежным корреспондентам, что презентация раскладушки Motorola Razr запланирована до конца 2019 года.
Народные новости 01:14