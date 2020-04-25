Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссийским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
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с чего всё началось

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
РИА Новости09:41

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В Совфеде предложили ввести прогулки по графику для пенсионеров

Российская газета11:19

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

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В Совфеде предложили пенсионерам гулять на улице по очереди

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«Пожилые и этого лишены»: В Совфеде предложили разрешить прогулки для пенсионеров, но по очереди

Царьград10:07

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди

URA.Ru09:59

В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди

Известия10:14

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

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