Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома. Об этом агентству РИА Новости заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

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