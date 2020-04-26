Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома. Об этом агентству РИА Новости заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Читать в источнике
Комментировать114
с чего всё началось

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
РИА Новости09:41

Подробнее о событии

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Комсомольская правда10:37

В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди

Известия10:14

«Пожилые и этого лишены»: В Совфеде предложили разрешить прогулки для пенсионеров, но по очереди

Царьград10:07

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди

URA.Ru09:59

В Совфеде предложили пенсионерам гулять на улице по очереди

News.ru09:56

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди

РИА Новости09:41

Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди

Вечерняя Москва09:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:32, Ашберн
Общество

Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком

РИА Новости 06:12
110
Культура

Победитель шоу Маска на НТВ покажет лицо

Толк 02:49
150
Политика

Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии

В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области.
Газета.Ru 08:46
42
Единоборства

У отца Нурмагомедова диагностировали пневмонию

Отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап госпитализирован с пневомнией.
Известия 16:20
15
Общество

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
5
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 16:42
141
Общество

В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
16
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
2,5K
Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
1,1K
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,8K
Общество

ВОЗ призвала не торопиться с введением «иммунных паспортов»

Женева, Швейцария, 25 апреля 2020, 22:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необоснованной возможность введения «иммунных паспортов» для граждан, переболевших COVID-19, 25 апреля сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:55
150
Общество

Жители Берлина вышли на митинг против карантина

News.ru 12:05
12
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
638
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
38
Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
534
Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН 09:52
61
Общество

Заразившаяся коронавирусом россиянка рассказала о его коварстве

Зараженная коронавирусом жительница Подмосковья Наталья Щепитина рассказала о процессе лечения и коварстве COVID-19.
РИА Новости 13:16
18
Гаджеты

Текстовое сообщение может вывести из строя iPhone на iOS 13

В Сети выяснили, что операционная система iOS 13 оказалась уязвима перед одним-единственным сообщением.
ToDay News Ufa вчера в 10:48
18
Футбол

Игрока «Монпелье» с коронавирусом вывели из комы

Евро-футбол.ру 15:43
Армия и оружие

Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:20
1
Авто

В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире

Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe вчера в 04:47
90
Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета 07:03
10
Происшествия

Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять дома

Правительство России подготовило законопроект о расширении прав полицейских.
Известия 22 апреля в 18:10
16K
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
687
Футбол

Роналду опубликовал фотографию с тренировки: оставайтесь сильными

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал фотографию с тренировки в своем инстаграме.
Metaratings 16:14
Общество

В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда 01:41
2,3K
Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
1,5K
Общество

Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева

Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
Национальная служба новостей 05:27
1K
Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
63
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Вести.Ru 10:25
258
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное