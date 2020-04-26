Общество
Lenta.ruРоссийским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома. Об этом агентству РИА Новости заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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с чего всё началось
Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.РИА Новости09:41
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Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
РИА Новости 06:12
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии будет принята новая конституция страны, анонсировал главы республики Александр Лукашенко во время посещения Гомельской области.
Газета.Ru 08:46
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностировали пневмонию
Отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап госпитализирован с пневомнией.
Известия 16:20
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 16:42
Общество
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
ВОЗ призвала не торопиться с введением «иммунных паспортов»
Женева, Швейцария, 25 апреля 2020, 22:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необоснованной возможность введения «иммунных паспортов» для граждан, переболевших COVID-19, 25 апреля сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:55
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Общество
Заразившаяся коронавирусом россиянка рассказала о его коварстве
Зараженная коронавирусом жительница Подмосковья Наталья Щепитина рассказала о процессе лечения и коварстве COVID-19.
РИА Новости 13:16
Гаджеты
Текстовое сообщение может вывести из строя iPhone на iOS 13
В Сети выяснили, что операционная система iOS 13 оказалась уязвима перед одним-единственным сообщением.
ToDay News Ufa вчера в 10:48
Футбол
Игрока «Монпелье» с коронавирусом вывели из комы
Евро-футбол.ру 15:43
Армия и оружие
Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:20
Авто
В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe вчера в 04:47
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета 07:03
Происшествия
Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять дома
Правительство России подготовило законопроект о расширении прав полицейских.
Известия 22 апреля в 18:10
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Футбол
Роналду опубликовал фотографию с тренировки: оставайтесь сильными
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал фотографию с тренировки в своем инстаграме.
Metaratings 16:14
Общество
В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников
Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда 01:41
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Общество
Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева
Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
Национальная служба новостей 05:27
Экономика
В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29