Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
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Оборонным предприятиям спишут долгов на 375 миллиардов рублей

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РИА Новостивчера в 10:32

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Коммерсантъвчера в 11:00

Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов

Ведомостивчера в 10:42

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Интерфаксвчера в 10:35

Российской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 11:30

Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей

ТАССвчера в 10:19
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