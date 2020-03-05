Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
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Оборонным предприятиям спишут долгов на 375 миллиардов рублей

Эхо Москвы11:31

Российской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Lenta.ru11:30

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

РИА Новости10:32

Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов

Ведомости10:42

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Интерфакс10:35

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Коммерсантъ11:00

Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей

ТАСС10:19
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Экономика

Правительство проконтролирует цены на удобрения во время посевной

Федеральные власти будут следить за ценами на удобрения и топливо для аграриев на время весенней посевной, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.
Национальное Аграрное Агентство 05:36
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru 19:05
Финансы

Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Газета.Ru 12:31
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
РБК 16:00
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Политика

Обнародовано соглашение России и Турции по Идлибу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 12:37
Биатлон

МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
ТАСС Спорт 03 марта в 18:01
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Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Общество

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
РИА Новости 18:35
Футбол

В Италии попросили УЕФА рассмотреть вариант с переносом Евро-2020

Президент ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази попросил руководство УЕФА рассмотреть возможность переноса чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за эпидемии коронавируса.
Metaratings 16:02
Футбол

«Химки» забили пять голов «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России

«Химки» пробились в 1\2 финала Кубка России. В поединке 1\4 финала турнира команда разгромила «Торпедо».
Vprognoze.ru 15:24
Игры

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Дни24 03 марта в 08:45
Хоккей

«Капитан Россия» Алексей Яшин назвал три главных победы в своей карьере

Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин назвал три самых запоминающихся победы в своей карьере.
Спорт-Экспресс 14:00
Авто

В России коронавирус затронет автозаводы

Бушующий в Китае коронавирус может затронуть российский автопром уже в апреле.
Автоновости дня вчера в 23:32
Политика

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
РИА Новости 15:10
Экономика

Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний

Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК.
РБК 18:50
Игры

Обзор Dreams. В коробке с карандашами

Раньше студия выпускала игры со встроенными редакторами, а теперь получилось наоборот: Dreams — это редактор с кучей инструментов, где можно делать игры.
Игромания.ру 03 марта в 09:00
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног

Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
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Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess

Коммерсантъ 18:46
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой

15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
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Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подает в суд на российскую компанию Promobot, пишет TMZ.
BFM.ru 03:55
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Политика

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
Известия 18:54
Политика

Сторчак покинул пост замминистра финансов

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:31
Хоккей

Овечкин попал под мощный силовой прием Проворова

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал под мощный силовой прием защитника "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 21:11
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия вчера в 02:49
Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Известия 04:28
Биатлон

Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 18:05
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