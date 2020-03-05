Экономика
РИА НовостиРоссийским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Экономика
Правительство проконтролирует цены на удобрения во время посевной
Федеральные власти будут следить за ценами на удобрения и топливо для аграриев на время весенней посевной, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Политика
Обнародовано соглашение России и Турции по Идлибу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров зачитал текст дополнительного протокола, согласованного президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Москве по вопросу урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Футбол
В Италии попросили УЕФА рассмотреть вариант с переносом Евро-2020
Президент ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмази попросил руководство УЕФА рассмотреть возможность переноса чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за эпидемии коронавируса.
Футбол
«Химки» забили пять голов «Торпедо» и вышли в полуфинал Кубка России
«Химки» пробились в 1\2 финала Кубка России. В поединке 1\4 финала турнира команда разгромила «Торпедо».
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Хоккей
«Капитан Россия» Алексей Яшин назвал три главных победы в своей карьере
Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин назвал три самых запоминающихся победы в своей карьере.
Авто
В России коронавирус затронет автозаводы
Бушующий в Китае коронавирус может затронуть российский автопром уже в апреле.
Политика
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Экономика
Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний
Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК.
Игры
Обзор Dreams. В коробке с карандашами
Раньше студия выпускала игры со встроенными редакторами, а теперь получилось наоборот: Dreams — это редактор с кучей инструментов, где можно делать игры.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног
Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию
Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подает в суд на российскую компанию Promobot, пишет TMZ.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Назначенный 4 марта премьер-министром Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не собирается не подавать воду в Крым.
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов
Заместитель министра финансов Сергей Сторчак покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Хоккей
Овечкин попал под мощный силовой прием Проворова
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин попал под мощный силовой прием защитника "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Биатлон
Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить этап Кубка мира в норвежском городе Холменколлене из-за неподобающего поведения болельщиков, передает "Матч ТВ".