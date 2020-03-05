Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссийским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 миллиардов рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на коллегии минпромторга Татарстана.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Российской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Lenta.ru11:30

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Коммерсантъ11:00

Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей

ТАСС10:19

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Интерфакс10:35

Российским предприятиям ОПК спишут 375 миллиардов рублей долгов

РИА Новости10:32

Предприятиям ОПК пообещали списать 375 млрд рублей долгов

Взгляд.ру10:32

Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов

Ведомости10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале мэра.
Газета.Ru 13:25
Гаджеты

Apple предупредила о нехватке iPhone для замены

В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Astera 13:56
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле

Слово и Дело 06:09
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Армия и оружие

Асад рассказал, кто не подпадёт под амнистию в Сирии

Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.
News.ru 14:03
Футбол

«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу

В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".
Российская газета 14:08
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Кино

HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»

Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Российская газета 14:00
Хоккей

СКА разгромил «Витязь» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

В четверг, 5 марта, петербургский СКА разгромил «Витязь» из Подольска в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.
Форпост Северо-Запад 13:59
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
RT на русском 12:58
Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Газета.Ru 03:28
Политика

Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
Ведомости 14:22
Происшествия

Мужчина получил более 5 лет тюрьмы за оправдание терроризма

Житель Калуги Иван Любшин получил пять лет и два месяца колонии общего режима за комментарий в социальной сети "ВКонтакте".
Вести.Ru 14:32
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru 06:05
Экономика

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Общество

В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии

Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.
Красная весна 07:19
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова

Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.
Газета.Ru 05:27
Здоровье

В Минздраве заявили о нехватке управленцев в сфере здравоохранения

Во всех субъектах России не хватает управленческих кадров в сфере здравоохранения.
Известия 07:05
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Игры

Киберпанковое приключение Cloudpunk выйдет на РС 23 апреля

Студия Ion Lands объявила дату релиза своего симулятора курьера Cloudpunk.
Игромания.ру 12:00
Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Известия 04:28
Политика

ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией

Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском 14:09
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»

Газета.Ru 11:54
Футбол

Кокорин рассказал об отношениях с бывшими сокамерниками

Московский Комсомолец 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное