Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях.
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с чего всё началось

Синоптики прогнозируют аномальную жару в нескольких регионах России

В ближайшие пять дней аномально теплая погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 17:40

Подробнее о событии

Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах

РИА Новости02:38

Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России

РБК01:05

В российские регионы нагрянет аномальная жара

РЕН ТВвчера в 18:37

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

Газета.Ruвчера в 21:11

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России

Известиявчера в 19:39

Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

Коммерсантъвчера в 21:46

Синоптики прогнозируют аномальную жару в нескольких регионах России

ТАССвчера в 17:40
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
1,1K
Футбол

Футболист Тарасов показал винт, находившийся в его ноге

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов показал винт, находившийся в его ноге до операции, связанной с разрывом крестообразных связок.
Газета.Ru 03:36
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Здоровье

Ещё одну больницу в Самарской области отдадут на лечение коронавируса

Ранее в Самаре перепрофилировали главный корпус больницы Середавина — там принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией.
Другой город (Самара) вчера в 23:54
6
Политика

Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак и Афганистан.
Piter.tv вчера в 15:35
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Хоккей

КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Политика

В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
6
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
5
Общество

Челябинский ТРК поместил в Бессмертный полк фото Гитлера

Znak.com 02:43
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Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,4K
Происшествия

В Петербурге вечный огонь залили газировкой

РИА Новости 03:22
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Общество

В Германии не ждут ухода пандемии коронавируса до конца года

«Пандемия коронавируса останется в Германию по крайней мере до конца года», - сообщил 7 мая Хельге Браун в эфире Deutschlandfunk.
Фонтанка.Ру 04:18
Футбол

Хавбек «Ман Сити» Сане согласовал контракт с «Баварией»

Матч ТВ вчера в 01:15
Экономика

Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
Интерфакс 02:22
1
Армия и оружие

Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США

РИА Новости вчера в 17:50
3
Происшествия

Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца

Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru вчера в 16:12
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Политика

В Польше приняли закон о выборах президента по почте

Сейм (нижняя палата парламента) Польши преодолел вето Сената (верхней палаты) и принял закон о голосовании на президентских выборах по почте в связи с коронавирусом.
Rambler News Service 04:19
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
884
Общество

Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
213
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
2,4K
Общество

За сутки в России выявили 11231 случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
212
Здоровье

В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА вчера в 03:47
41
Общество

В Крыму подтвердился первый случай смерти из-за коронавируса

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 70-летней женщины, которая ранее умерла в Сакской районной больнице Крыма, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:26
1
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Политика

Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
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Здоровье

Советник главы Прикамья рассказал о смягчении режима самоизоляции

В Пермском крае советник главы региона Дмитрия Махонина, Дмитрий Жебелев рассказал о смягчении режима самоизоляции.
Пермь открытая 02:30
6
Общество

В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета вчера в 10:50
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Армия и оружие

В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации

Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 02:22
1
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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