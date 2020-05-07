В ближайшие пять дней аномально теплая погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях.

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