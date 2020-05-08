Экономика

РосбалтРосбалтРоссийским регионам предсказали рекордно высокий дефицит бюджетов

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом нефтяных цен, приведет к значительному сокращению налоговых доходов, из-за чего регионы РФ могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, прогнозируют в S&P Global Ratings.
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Пандемия и обвал цен на нефть приведут к рекордному дефициту региональных бюджетов

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ТАССвчера в 12:39
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Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
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В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
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Общество

Еще 10 699 случаев заболевания COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 10 699 человек.
Известия 03:31
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
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Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
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Игры

Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера

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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

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Общество

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Политика

КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с РФ

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от России в размере €200 млн.
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Финансы

Прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО сократилась в I квартале на 14% в годовом выражении до 39,8 млрд руб. На прибыль повлияли троекратный (до 45 млрд руб.) рост расходов на резервы и обесценение (до 38 млрд руб.) ряда непрофильных активов.
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Общество

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Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
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Общество

Назван правильный способ ношения маски в дождь

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik объяснил особенности ношения медицинских масок весной.
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Политика

Парламент Белоруссии назначил дату выборов президента

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Политика

Зеленский пристроил Саакашвили в исполком по реформам

Напомним, ранее Грузия выразила решительный протест на попытку Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером по реформам.
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Экономика

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе.
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Назван ранний симптом коронавируса, определяющий тяжесть болезни

Происходило это, в среднем, на 3-4 день заражения коронавирусом. При этом от степени аносмии зависела и тяжесть других симптомов инфекции.
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Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков

Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
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Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности

Президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании "Мир" рассказал, что во время работы в КГБ в основном работал по линии нелегальной разведки.
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Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
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Общество

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Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

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Общество

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В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
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Политика

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REGNUM 04:05
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Общество

Всего 950: еще у 74 жителей Саратовской области выявлен коронавирус

На утро 8 мая общее число заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом в Саратовской области составляет 950 случаев.
Репортер64 02:11
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