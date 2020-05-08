Экономика
Lenta.ruРоссийским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века.
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Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
NewInform 10:56
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов.
Газета.Ru 13:59
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
12 мая масочный режим введут в Воронежской области
Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом.
Известия 14:44
Хоккей
Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею
ProstoProSport 13:11
Общество
Чернокожие британцы становятся жертвами коронавируса чаще белых
Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании обнародовала данные, согласно которым чернокожие жители королевства умирают от коронавируса более чем в четыре раза чаще белых британцев.
News.ru 11:05
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе из самоизоляции
До объявленного президентом России Владимиром Путиным срока возможного начала поэтапного выхода россиян из самоизоляции осталось еще пять дней.
Lenta.ru 13:22
Общество
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
Напомним, что, по официальным данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 13:58
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Технологии
Разработчики блокчейн-платформы TON запустили ее без Дурова
Коммерсантъ 10:53
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv вчера в 01:02
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
Политика
В Киеве рассказали о плане «Б» по возвращению Донбасса
Киев хочет добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса до конца года, однако существует и план "Б", если этого не произойдет, заявил в четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
РИА Новости 07:40
Политика
Помпео предрек Китаю судьбу СССР из-за отказа от прозападной политики
Госсекретарь предрек Пекину печальную судьбу в случае его отказа от прозападной политики.
Lenta.ru 13:49
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Общество
Костромской бизнес возобновит работу с 12 мая
Разрешение на работу получат более 6700 предприятий и организаций области – но при соблюдении определенных условий.
ГТРК Кострома 09:55
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23