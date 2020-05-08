Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века.

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Общество Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов. 4,5K

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Общество Чернокожие британцы становятся жертвами коронавируса чаще белых Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании обнародовала данные, согласно которым чернокожие жители королевства умирают от коронавируса более чем в четыре раза чаще белых британцев. 24

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Политика В Киеве рассказали о плане «Б» по возвращению Донбасса Киев хочет добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса до конца года, однако существует и план "Б", если этого не произойдет, заявил в четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак. 19

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Общество Костромской бизнес возобновит работу с 12 мая Разрешение на работу получат более 6700 предприятий и организаций области – но при соблюдении определенных условий. 1