Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке

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Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века.
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S&P прогнозирует самые крупные за 20 лет дефициты региональных бюджетов в РФ

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Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке

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В S&P прогнозируют максимальные за 20 лет дефициты бюджетов регионов РФ из-за пандемии

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