Экономика
РБКS&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
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В ближайшие два года российские регионы будут испытывать проблемы с финансированием
Городской ТелеграфЪ15:02
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Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Экономика
Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума
Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
REGNUM 11:02
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости вчера в 14:00
Политика
Трамп: Путин принял предложение США о поставках аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Путин принял его предложение о поставках России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Коммерсантъ 15:32
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
Энергетика
Saudi Aramco повысила цены на свою нефть
Для США увеличение цены составит $1,5. Для европейских рынков — на $3,7. Для стран Азии цена будет выше на $1,4. Ранее, в апреле, саудовская компания увеличила скидку на свою нефть более, чем в четыре раза.
ИА Красная Весна 11:07
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Общество
С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы
Все строительные и промышленные предприятия с 12 мая приступят к работе.
Москва 24 14:28
Кино
Marvel заинтересовалась перезапуском «Призрачного гонщика»
«Призрачный гонщик» может получить перезапуск в виде фильма или сериала. Эту возможность изучают в Marvel Studios, пишет The Direct.
Культуромания 15:13
Футбол
Ла Лига поддержала предложение RFEF разрешить 5 замен за матч
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступила с предложением разрешить командам проводить по пять замен за матч в национальных турнирах.
Sports.ru 14:12
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
В России могут сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года
В правительстве РФ назвали возможными сроками проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) середину июля или начало августа.
МедиаПоток вчера в 07:29
Политика
Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи
Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в четверг по видеосвязи провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщили в правительстве.
Российская газета 13:21
Кино
В разработке находится сериал по «Сокровищам нации» для Disney+
Игромания.ру 15:21
Происшествия
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж
Российская газета 04:22
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Политика
Помпео напомнил Китаю о судьбе СССР
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Китая решить, хотят ли они «быть частью цивилизованного общества».
RT на русском 13:37
Кино
Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома»
Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
News.ru 11:05
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Происшествия
Арестован еще один соучастник убийства Япончика
Арестован Джамбул Джанашия, предполагаемый соучастник убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, иначе известного как Япончик.
Вести.Ru 11:52
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05