Общество

РБКРБКФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам пересматривать экономически обоснованные тарифы перевозок. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.
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с чего всё началось

ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.
РБК09:15

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ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

РБК09:15

Из-за снижения пассажиропотока регионам разрешили отменять электрички

Коммерсантъ10:51

РБК: ФАС разрешила российским регионам отменять электрички

Московский Комсомолец10:26

Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек

Lenta.ru09:50

Российским регионам разрешили отменять электрички

Комсомольская правда10:56

ФАС сможет быстро пересматривать тарифы для пригородных пассажирских компаний

Вести.Ru08:05

ФАС разрешила регионам пересчитать уровень тарифов в пригородных поездах

Российская газета07:11
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
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Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Политика

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города.
Ведомости 10:33
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Общество

Трое журналистов умерли в России от коронавируса

«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
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Армия и оружие

Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
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Футбол

Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

Pravda.Ru вчера в 06:21
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Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
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Происшествия

Пять частных домов загорелись в Самаре

В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
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Общество

Минкомсвязи предложило подписывать документы через «Госуслуги»

Минкомсвязи предложило начать эксперимент по использованию Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), использующейся на портале «Госуслуги», для совершения сделок и подписания документов для трудоустройства.
Ведомости 07:45
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Экономика

Россияне на прошедшей неделе увеличили расходы на 5,3%

Россияне с 27 апреля по 3 мая нарастили расходы на 5,3% по сравнению с предшествующей неделей, свидетельствуют данные лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
Коммерсантъ 11:07
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
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Кино

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Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

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Космос

Китай испытал пилотируемый космический корабль нового поколения

Первое летное испытание космического корабля нового типа стало по совместительству первым успешным запуском ракеты Long March-5B — версии носителя Long March 5, предназначенной для вывода на орбиту тяжелых грузов.
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Шоу-бизнес

Траньков назвал скандал с сыном Плющенко вопиющим инцидентом

Бывший спортсмен Максим Траньков прокомментировал скандал с участием сына Евгения Плющенко, у которого, по данным Sтаrніт, выявили психическое расстройство, после чего супруга фигуриста Яна Рудковская пригрозила изданию судом.
ProstoProSport 08:18
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Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
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Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

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Общество

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Lenta.ru 02:38
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Общество

Главное условие победы над коронавирусом назвали в Минздраве

Победа над коронавирусом нового типа зависит от организационных издержек.
Pravda.Ru 10:39
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 10:31
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Энергетика

Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть

Глава Минфина США в среду на совещании в Белом доме напоминал, что администрация США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, намерена заполнить стратегический нефтяной резерв.
ТАСС вчера в 10:39
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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
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