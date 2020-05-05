Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийским регионам разрешили менять тарифы для электричек

Субъекты федерации возмещают операторам разницу между тарифом, который рассчитывает ППК, и стоимостью проезда, который рассчитывается регионами. Сейчас ФАС разрешил регионам пересматривать тариф ППК — субъекты федерации на свое усмотрение могут отменять электрички или доплачивать ППК.
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с чего всё началось

ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.
РБК09:15

Подробнее о событии

Из-за снижения пассажиропотока регионам разрешили пересматривать тарифы для электричек

Коммерсантъ11:50

Российским регионам разрешили отменять электрички

Комсомольская правда10:56

РБК: ФАС разрешила российским регионам отменять электрички

Московский Комсомолец10:26

Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек

Lenta.ru09:50

ФАС разрешила регионам пересматривать тарифы для электричек

РБК09:15

ФАС сможет быстро пересматривать тарифы для пригородных пассажирских компаний

Вести.Ru08:05

ФАС разрешила регионам пересчитать уровень тарифов в пригородных поездах

Российская газета07:11
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
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Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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Политика

В Кремле дали ответ на вопрос о снятии ограничений в России

Нужно дождаться динамики распространения коронавируса одиннадцатого мая, чтобы решить вопрос о снятии в РФ ограничительных мер, заявил Дмитрий Пеской, представитель официальной Москвы, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 08:04
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Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
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Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
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Политика

Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса

Президент США Дональд Трамп отметил, что страна через некоторое время представит определенную информацию о происхождении коронавируса.
Известия 11:02
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Политика

Германия объявила в международный розыск российского хакера

В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
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Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости 04:32
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Lenta.ru 10:06
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Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета 12:25
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Общество

Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
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Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
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Общество

Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки

Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
ТАСС 12:12
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Общество

Великобритания по числу смертей от коронавируса обогнала Италию

Великобритания обошла Италию и Испанию по количеству смертей от коронавируса. Так, число летальных исходов увеличилось 29 тыс. 648.
АБН 10:27
2
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Гаджеты

Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike

В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
Megaobzor.com вчера в 13:53
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор

Сирийская армия сообщила, что атаке также подверглись военные склады в провинции Алеппо. Информации о жертвах не поступало.
Вести.Ru 00:45
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Происшествия

Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив

В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
REGNUM 02:50
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Политика

Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ 05:50
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Общество

Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Европейско-Азиатские новости 10:57
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
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Компания Mazda назвала преемника кроссовера CX-5

Во вторник, 5 мая 2020 года, появилась информация о преемнике Mazda CX-5. Весь модельный ряд Mazda поделят на 2 части.
Тарантас Ньюс 11:05
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