После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.

с чего всё началось

Субъекты федерации возмещают операторам разницу между тарифом, который рассчитывает ППК, и стоимостью проезда, который рассчитывается регионами. Сейчас ФАС разрешил регионам пересматривать тариф ППК — субъекты федерации на свое усмотрение могут отменять электрички или доплачивать ППК.

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