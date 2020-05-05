Общество
Lenta.ruРоссийским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Субъекты федерации возмещают операторам разницу между тарифом, который рассчитывает ППК, и стоимостью проезда, который рассчитывается регионами. Сейчас ФАС разрешил регионам пересматривать тариф ППК — субъекты федерации на свое усмотрение могут отменять электрички или доплачивать ППК.
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с чего всё началось
После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.РБК09:15
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
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ТАСС 07:08
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Политика
В Кремле дали ответ на вопрос о снятии ограничений в России
Нужно дождаться динамики распространения коронавируса одиннадцатого мая, чтобы решить вопрос о снятии в РФ ограничительных мер, заявил Дмитрий Пеской, представитель официальной Москвы, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 08:04
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Политика
Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса
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Известия 11:02
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета 12:25
Общество
Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:03
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства семейной драмы: восьмилетний мальчик набросился с ножом на отца и нанес ему несколько ударов.
Российская газета 08:45
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Общество
Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки
Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
ТАСС 12:12
Общество
Великобритания по числу смертей от коронавируса обогнала Италию
Великобритания обошла Италию и Испанию по количеству смертей от коронавируса. Так, число летальных исходов увеличилось 29 тыс. 648.
АБН 10:27
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Гаджеты
Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike
В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
Megaobzor.com вчера в 13:53
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор
Сирийская армия сообщила, что атаке также подверглись военные склады в провинции Алеппо. Информации о жертвах не поступало.
Вести.Ru 00:45
Происшествия
Признанный погибшим в 2016 году немецкий футболист оказался жив
В 2016 году Камба был признан погибшим в автомобильной аварии.
REGNUM 02:50
Политика
Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу
Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Общество
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ 05:50
Общество
Куйвашев рассказал, когда власти обсудят смягчение режима самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда региональные власти могут начать снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Европейско-Азиатские новости 10:57
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Авто
Компания Mazda назвала преемника кроссовера CX-5
Во вторник, 5 мая 2020 года, появилась информация о преемнике Mazda CX-5. Весь модельный ряд Mazda поделят на 2 части.
Тарантас Ньюс 11:05