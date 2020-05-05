Общество
Lenta.ruРоссийским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Субъекты федерации возмещают операторам разницу между тарифом, который рассчитывает ППК, и стоимостью проезда, который рассчитывается регионами. Сейчас ФАС разрешил регионам пересматривать тариф ППК — субъекты федерации на свое усмотрение могут отменять электрички или доплачивать ППК.
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с чего всё началось
После уточнений пресс-службы ФАС изначальный заголовок «ФАС разрешила регионам отменять электрички» был изменен. Сейчас ФАС разрешила регионам пересматривать именно экономически обоснованный тариф.РБК09:15
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Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
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В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
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