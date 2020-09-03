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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
ФАН

В России хотят запретить снижать прожиточный минимум

ФАН19:08
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
Ридус

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

Ридус17:36
Телеканал 360°

В России хотят запретить снижать прожиточный минимум

Телеканал 360°18:58
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru17:21
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию
Газета.Ruвчера в 07:58
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Оппозиционный совет Белоруссии призвал Лукашенко начать с ними диалог

Координационный совет белорусской оппозиции призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко освободить арестованных членов совета и начать диалог, говорится в соответствующем заявлении 4 сентября, опубликованном в Telegram-канале оппозиционного совета.
Оппозиционный совет Белоруссии призвал Лукашенко начать с ними диалог
ИА Красная Весна18:32
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код

"Если вы перейдете по ссылке, которая ведет на подобный сайт, а затем введете платежные данные, подтвердите их паролем или cvc-кодом карты, то, в общем то, приложите значительные усилия, чтобы расстаться с деньгами", — объясняет эксперт.
ПРАЙМ19:05

В МИД Украины заявили, что дипотношения с РФ сводятся к обмену нотами

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба описал дипломатические отношения с Россией как почти отсутствующие - он утверждает, что между Россией и Украиной нет, "по сути, никаких" дипломатических контактов.
РЕН ТВвчера в 10:34
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
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