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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
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Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
Ридус

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

Ридус17:36
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru17:21
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10

Экс-владелец сети Vitawin может ответить по долгам компании

Экс-владелец сети Vitawin может ответить по долгам компании В конфликт вокруг банкротящейся сети магазинов спортивного питания Vitawin втягивают бывшего владельца компании — СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Коммерсантъ18:31

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов

Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Игромания.рувчера в 14:41

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига присудила финскому "Йокериту" техническое поражение за неявку на матч с минским "Динамо", также в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента лиги финский клуб оштрафован на 3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе КХЛ.
РИА Новостивчера в 10:15
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Переход Суареса в «Ювентус» задерживается из-за экзамена уругвайца

Ранее стало известно, что Суарес может достаться итальянскому гранду бесплатно, но сам клуб готов будет выплатить компенсацию "Барселоне" в случае определенных достижений уругвайца в новой команде Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года, когда перешел из "Ливерпуля" за сумму близкую к 82-м миллионам евро.
ODDS.ruвчера в 11:09