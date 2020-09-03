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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В России регионам планирует запретить понижать прожиточный минимум

Комсомольская правда20:09
Телеканал 360°

В России хотят запретить снижать прожиточный минимум

Телеканал 360°18:58
Ридус

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

Ридус17:36
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru17:21
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Население острова Пасхи исчезло из-за изменений климата

Исследователи пришли к выводу, что демографический спад населения Рапануи был связан с долгосрочными последствиями изменений климата, в результате чего у аборигенов крайне истощились возможности для воспроизводства продуктов питания.
Naked Scienceвчера в 12:41

Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИАвчера в 06:41