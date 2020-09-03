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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

«Известия»: в России планируют запретить снижать прожиточный минимум

РИА Новости22:27
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru17:21
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек
Российская газета21:47
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live242 сентября в 12:20
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Спасатели отправились к острову Шикотан на поиски пропавших студентов

Спасатели МЧС выдвинулись на плашкоуте из порта Южно-Курильска к соседнему курильскому острову Шикотан для спасения пропавших студентов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области в пятницу, 4 сентября.
Известия21:13
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