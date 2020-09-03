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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
Комсомольская правда

В России регионам планируют запретить понижать прожиточный минимум

Комсомольская правда21:57
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19
РИА Новости

СМИ: российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

РИА Новости22:27
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru17:21
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10

Байден пообещал в случае победы надавить на Китай по вопросу Тибета

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что в случае своей победы на выборах встретится с Далай-ламой, назначит специального координатора по делам Тибета и будет добиваться от китайских властей открытия доступа туда американским дипломатам.
РИА Новости22:34
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru2 сентября в 04:44
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Якутские фильмы появились на мультимедийном сервисе Okko

В мультимедийном сервисе Окко появилась первая коллекция регионального кино — теперь пользователи могут посмотреть картины якутских режиссеров, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу якутского отделения Сбербанка.
ИА ЯСИАвчера в 06:41
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