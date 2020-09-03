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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46
Комсомольская правда

В России регионам планирует запретить понижать прожиточный минимум

Комсомольская правда20:09
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
Телеканал 360°

В России хотят запретить снижать прожиточный минимум

Телеканал 360°18:58
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru17:21
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог Осминин

Сергей Осминин – хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук – перечислил некоторые опасные симптомы, которые стоит вовремя распознать для выявления онкологии.
ToDay News Ufaвчера в 08:09
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник опроверг заявление офиса президента Украины о достижении ряда договорённостей по итогам прошедшего накануне заседания ТКГ.
Интерфаксвчера в 15:22

В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок «Лада»

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РИА Новости20:05

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Моя Москва.онлайнвчера в 04:39
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