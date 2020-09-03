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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ: российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

РИА Новости22:27
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru17:21
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек
Российская газета21:47
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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В Грузии пригрозили поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Тбилиси, 4 сентября 2020, 07:21 — REGNUM Обещание поднять грузинский флаг над военной базой России в Южной Осетии дал лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили в ходе выступления, видео запись которого опубликована на YouTube-канале лейбористов.
REGNUM00:21
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы

Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты обсуждалась на переговорах премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новостивчера в 11:02
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Учеными разработан машинный алгоритм анализа сновидений

«Исследования неоднократно оказывали сильную поддержку тому, что ученые называют «гипотезой непрерывности сновидений»: большинство сновидений являются продолжением того, что происходит в повседневной жизни», - объясняют исследователи под руководством специалиста по информатике Алессандро Фогли из Университета Рома Тре в Италии в своем новом исследовании.
Сайт интересных новостей2 сентября в 09:05
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NI назвал неустаревающим МиГ-29 благодаря модернизации и новым ракетам

В The National Interest напомнили, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие летные системы и вооруженные комплексы, позволяющие проводить воздушные операции различной степени сложности.
ФАНвчера в 15:07
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